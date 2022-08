Najlepsze smaki regionu w Barzkowicach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zawody kulinarne, animacje i zabawy dla dzieci oraz stoiska z regionalnymi produktami, czyli Piknik z "Produktem Polskim" w Barzkowicach.

Na miejscu przeprowadzone zostały powiatowe eliminacje konkursu pt. "Bitwa regionów", w których wzięło udział sześć Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu stargardzkiego.



Całej imprezie przygrywała lokalna kapela ludowa - Prząsniczka z Pęzina.



- Dobrze jest, tylko pogoda nie taka... - Atmosfera jest bardzo miła. - Panie mają smaczne jedzenie. - Warunki może nie są sprzyjające, ale dzisiaj możemy tu odnaleźć smaki regionu, i to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które dzisiaj biorą udział w konkursie przygotowały dania, które dla mnie brzmią zaskakująco i myślę, że podobnie smakują - opowiadają uczestnicy.



- Najzwyklejsze ziemniaki zasypane mąką i utłuczone, ale do tego po nowoczesnemu - kotlecik warzywny. My chcemy wygranej - przekonuje Jolanta Stańczyk, z Koła Gospodyń Wiejskich w Linówku, z powiatu stargardzkiego.



Piknik odbył się na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.