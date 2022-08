"Jeśli Tusk nie ma motywacji do kandydowania, to niech nie kandyduje"

"Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować. To jest upiorna myśl, że będę tam z powrotem siedział na tej Wiejskiej".

Słowa Donalda Tuska zarejestrowane przed wywiadem dla stacji TVN24 trafiły do sieci. "To pogarda dla Polaków" - mówił o nich wczoraj premier Mateusz Morawiecki.Sytuację komentuje dla Radia Szczecin także dr Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego: - To stacja telewizyjna, która głosi, że całą prawdę przez całą dobę chce reprezentować, zatem były to pewnie prawdziwe słowa. Przewodniczący Tusk nie za bardzo ma więc ochotę na kandydowanie. A jeśli nie ma motywacji do kandydowania, to najprościej przecież byłoby nie kandydować.Politolog przypomina, że Donald Tusk aspiruje przecież do bycia liderem opozycji, która chce zmienić władzę w Polsce: - Czymś nielogiczny jest, gdy lider największego ugrupowania opozycyjnego, który chce doprowadzić do zmiany władzy i zostać premierem, twierdzi, że demotywuje go myśl, że będzie musiał zostać posłem. Faktycznie, tego typu wypowiedź nie wygląda najlepiej.Do słów Donalda Tuska odniósł się również rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel powiedział, że Tusk oszukuje Polaków, mówiąc, że zależy mu na pracy dla Polski.