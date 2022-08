Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Na polecenie wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, strażacy uruchomili w sumie kilkadziesiąt pomp w celu napowietrzenia Odry.

Ma to uratować ryby przed przyduchą. Brak tlenu to nowe zagrożenie dla rzeki.



Mieszkańcy - jak sami mówią - popierają to działanie: - Ma to sens, jeśli domowe akwarium odłączymy od tzw. bąbelków, to rybki przecież zdechną bez tlenu. - Jeżeli ma to przynieść pozytywny skutek, to jak najbardziej. Musimy ratować rzekę na wszystkie możliwe sposoby.



W sobotę strażacy zainstalowali pompy do natlenienia Odry w Siadle Dolnym