Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Fot. www.sar.gov.pl.

Nie udało się odnaleźć mężczyzny, który zaginął w wodach Zalewu Szczecińskiego, niedaleko Stepnicy.

- Od rana trwała akcja poszukiwawcza - mówi Rafał Goeck z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni: - Poszukiwania z udziałem naszej służby trwały do godz. 15:00. Niestety, nie udało się odnaleźć osoby zaginionej. Z naszej strony poszukiwania nie będą już wznawiane.



Przypomnijmy, że chodzi o około 60-letniego mężczyznę, który wczoraj, z kolegą pływał po Zalewie Szczecińskim.



W pewnym momencie obaj postanowili dopłynąć do jednej z wysepek. Kiedy próbowali przycumować łódkę - porwał ją silny wiatr. Jeden z mężczyzn wskoczył do wody i chciał doholować jednostkę, ale zniknął pod wodą. Drugiego z mężczyzn - po jakimś czasie - na ląd zabrał przepływający jacht.