Słynny samochód Bonda... zmienił właściciela

Srebrny Aston Martin DB5, który należał do aktora Seana Connery'ego, został sprzedany na aukcji za 2 miliony 400 tysięcy dolarów.

Był to model z 1964 roku, taki sam, jakim jeździł brytyjski tajny agent James Bond w filmach z lat '60, w których grał go właśnie słynny - Connery.



Postać Bonda była grana przez wielu aktorów i jeździła wieloma różnymi samochodami w ponad dwudziestu filmach z serii. To były modele od BMW i Bentley'a do Chevroletów i Fordów. Ale Aston Martin z 1964 roku nadal jest najbardziej znanym „samochodem Bonda”.



Tym, którym Connery po raz pierwszy jeździł w filmie „Goldfinger” z 1964 roku, był Aston Martin DB5 pełen gadżetów, takich jak: karabiny maszynowe, siedzenie, które mogło wyrzucić pasażera na zewnątrz i urządzenie do usuwania plam oleju. Ponad 50 lat później Connery kupił dla siebie DB5 z 1964 roku - choć brakowało mu broni i gadżetów z filmu.



Samochód osiągnął więcej niż pierwotnie przewidywano. Firma spodziewała się, że na licytacji aut kolekcjonerskich sprzeda się za za milion czterysta do miliona 800 tysięcy dolarów.



Oryginalny, wypełniony gadżetami model z filmu został sprzedany w 2019 roku za 6 milionów 400 tysięcy dolarów.