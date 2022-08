Myślibórz powitał strażaków wracających z misji we Francji [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polska grupa ratownicza, która przez ostatni tydzień gasiła pożary lasów w okolicach Bordeaux, po południu dojechała do Myśliborza, gdzie zorganizowano ich uroczyste powitanie.

Do domu powróciło 65 strażaków z naszego regionu.



Jestem dumny, że stoję na czele funkcjonariuszy, którzy na tak wysokim poziomie realizują swoje zadania - podkreślał nadbrygadier Jarosław Tomczyk, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.



- Po tym co zrobiliście we Francji widać profesjonalizm, wasz poziom wyszkolenia, ale także wyposażenia w sprzęt. My widzimy rezultaty tej misji, którą wy panowie realizowaliście na terenie Francji i pamiętamy te oceny, które docierały do nas, a były one naprawdę wysokie - zapewniał Tomczyk.



Polscy strażacy znani są ze swojego profesjonalizmu już w całej Europie - przekonywał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Jesteście marką, nie tylko Pomorza Zachodniego, ale też całego kraju. Oczywiście macie teraz świetny sprzęt, ale ten sprzęt byłby bezużyteczny, gdyby nie wasz profesjonalizm, zaangażowanie i umiejętności - podkreślał wojewoda zachodniopomorski.



W gaszeniu pożarów we Francji pomagało 146 polskich strażaków. Mieli do dyspozycji 49 pojazdów. Misja we Francji była 37. międzynarodowym działaniem Państwowej Straży Pożarnej.