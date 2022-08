Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Na spotkanie z dzielnicowym w komendzie policji przyjechał na rowerze. Problem w tym, że był pijany. To 30-latek z Wałcza.

Do zdarzenia doszło w niedzielę o poranku. To, że mężczyzna jest pod wpływem zauważył

dyżurny jednostki. Podejrzenia potwierdziło badanie alkomatem. 30-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie.



Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi mandat 2500 zł. Jednak policjanci mogą odstąpić od wystawienia mandatu i skierować wniosek o ukaranie do sądu.



Wtedy kara będzie dużo wyższa - nawet 30 tys., a do tego sędzia może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.



O losie mężczyzny zdecyduje sąd.