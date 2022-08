Tydzień Inicjatyw Senioralnych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolorowy pochód ulicami miasta otworzył drugą edycję Tygodnia Inicjatyw Senioralnych w Szczecinie.

Barwny korowód był pełen seniorek poprzebieranych za wróżki, czarownice, tancerki a seniorzy stali się piratami i góralami.Pochód rozpoczął się na pl. Solidarności i zakończył na Jasnych Błoniach, gdzie do godziny 16 potrwają Targi Senioralne, na których są obecne instytucje działające na rzecz seniorów.- Korzystamy z życia ile możemy i zapraszamy wszystkich na emeryturach do takiej formy spędzania czasu. Bawimy się, tańczymy, śpiewamy. - Jest wesoło i kolorowo. - Strój przygotowałam sobie już wczoraj; zajęło mi to dwie godziny - mówiły panie.Cykl wydarzeń skierowanych do osób starszych potrwa do końca tygodnia. Wstęp na nie jest bezpłatny.Cały program dostępny jest na stronie internetowej