Brak skomunikowania autobusów na pętli Głębokie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Niebuszewa podróżujący rano do pracy w stronę Dobrej czy Grzepnicy narzekają na brak skomunikowania autobusów. Kilkadziesiąt minut muszą odczekać na pętli Głębokie.

Wszystko przez konieczność przesiadki z linii 51 do 221. Z rozkładu wynika, że nie powinno być z nią problemu, jednak pasażerowie twierdzą, że jest inaczej. Jak mówi pan Sławek, autobusy mijają się o kilka minut.



- Zdarzyło się może 7-8 razy, że one się skomunikowały. Zawsze czekam tu pół godziny i dopiero dojeżdżam tym o godz. 7:10. Pisaliśmy pismo w sprawie korekty kursów linii 51. Dostaliśmy odpowiedź, że musimy się przyzwyczaić. W drugim punkcie nam odpisano, że były konsultacje. A do nas ktoś przyszedł, na Grzepnicę? Nikt - mówi pasażer.



Hanna Pieczyńska z ZDiTM odpowiada, że to urząd Gminy Dobra podjął decyzję o tym, że w tym roku rozkłady jazdy nie zostaną zmienione.



- Na ten moment nie planujemy żadnych zmian w siatce połączeń. W związku z tym zachęcam pasażerów do tego, żeby zaplanować sobie podróż zgodnie z tym, co w tej chwili funkcjonuje w ramach rozkładów jazdy - mówi Pieczyńska.



