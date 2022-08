OSP Wierzchowo z dofinansowaniem z programu "Remiza"

Kolejne wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym regionie. Chodzi o program "Remiza" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Tym razem dotacja w wysokości 30 tysięcy złotych trafiła do OSP w Wierzchowie. Środki przeznaczone zostały na termomodernizację miejscowej remizy - mówi Marek Subocz, prezes funduszu.



- Dzięki tym środkom udało się wymienić stolarkę okienną, drzwi wejściowe, ale także zastosować energooszczędne lampy. To jest bardzo ważne z punktu widzenia kosztów energii - mówi Subocz.



W 2022 roku w ramach programu "Remiza" do jednostek OSP w naszym regionie trafi w sumie ponad 700 tysięcy złotych.