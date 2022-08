Ekspert o konieczności inwestowania w polskie rzeki

Obecna klęska na Odrze pokazała jak bardzo potrzebujemy ulepszyć monitoring rzek w Polsce - mówił, w programie "Radio Szczecin na Wieczór", profesor Robert Czerniawski.

Przypomnijmy, kilka dni temu inwestycje w tej sprawie - za 250 milionów złotych - zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.Hydrobiolog i ekolog wód z Uniwersytetu Szczecińskiego tłumaczył, że inwestycje na Odrze są potrzebne, nie tylko dla poprawy sytuacji biologicznej: - Musimy zwyczajnie - tak jak padło z ust pani minister Moskwy - zacząć rzeki renaturyzować, w taki sposób, aby były one dobre i dla samego ekosystemu, i również dla naszego wykorzystania, choćby Żeglugi Śródlądowej. I da się to zrobić, nie trzeba prostować i betonować rzek, aby były one właściwe do naszego funkcjonowania - dodał Czerniawski.Jak tłumaczyła minister Anna Moskwa, dzięki nowoczesnemu monitoringowi na Odrze będzie możliwe m.in. natychmiastowe wykrycie skażenia wody.