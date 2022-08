Nowa kanalizacja w Policach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z polickim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

Pożyczka wyniesie milion siedemset tysięcy złotych, co pokryje koszt całej inwestycji - mówi Marek Subocz, prezes Funduszu Ochrony Środowiska.



- Na odcinku pół kilometra ulicy Tanowskiej będzie przeprowadzona sieć kanalizacyjna. Rurociąg pozwoli na odprowadzenie ścieków do oczyszczalni z ulic Energetyków, Fabrycznej i Tanowskiej - mówi Subocz.



To ważne dla środowiska - mówi Leszek Dobrzyński, poseł PiS.



- Inwestycja pomagająca ludziom, ale też służąca ochronie przyrody. Z jednej strony jest to system komplementarny. Jeżeli w Policach i w Szczecinie ta troska będzie jednakowa, to znaczy, że nasze środowisko będzie lepiej zadbane - mówi Dobrzyński.



Inwestycja ma zostać zrealizowana do października tego roku.