Nieletni niszczą obiekty ośrodka kultury w Przecławiu. Administracja jest bezradna [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wyrwane klamki, zamalowana elewacja i zniszczone pomieszczenia - to codzienność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

To obiekt ogólnodostępny dla mieszkańców, jednak ze względu na notoryczne akty wandalizmu, m.in. toalety zewnętrzne zostały zamknięte do odwołania. Wielu zniszczeń dokonała nieletnia młodzież.



Główny sprawca jest nam znany, ale ze względu na jego wiek, nasze działania ograniczają się tylko do zawiadomienia policji - mówi Robert Sokołowski, administrator budynku. Dodaje, że ochrona i monitoring nie załatwiają sprawy.



- To jest dwuhektarowa działka i bardzo ciężko jest to upilnować. Wydajemy poważne pieniądze na ochronę obiektu, telewizję przemysłową, którą cały czas rozbudowujemy. Ale nie jesteśmy w stanie zainstalować tutaj 2000 kamer na każdy metr kwadratowy - mówi Sokołowski.



Straty oszacowano już na 20 tysięcy złotych. Wszystkie naprawy związane z wandalizmem pokrywa ośrodek.