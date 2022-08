Pilotażowy projekt pracy dla młodzieży zdał egzamin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu wypróbował program "Pierwsza praca". Był on skierowany do osób, które nie ukończyły jeszcze 18 lat.

Pierwszym "testerem" projektu był 15-letni Jakub Bartkiewicz, którego praca polegała na wyrywaniu chwastów, opróżnianiu koszy i zamiataniu chodników. Jego zdaniem jest to świetna okazja dla niego i rówieśników.



- W sumie to ja głównie zachęcałem pana Roberta by dopuścił mnie do pracy. Słyszałem już od moich kolegów, że też chcieliby sobie dorobić i z przyjemnością popracują razem ze mną - mówi 15-latek.



Chcemy żeby młodzież nauczyła się gospodarności, jak zarządzać własnymi pieniędzmi i czasem - dodaje Robert Sokołowski z Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu.



- To dla nich jest ważne, jak wejdą w to dorosłe życie. Ważna jest pierwsza praca, przynajmniej pamiętam, jaka była dla mnie. To nie są jakieś wielkie liczby godzin, ale płatne i na własny rachunek - mówi Sokołowski.



Ośrodek planuje w przyszłym roku pozyskać sponsorów na kontynuację programu i zatrudnić około 10 młodych pracowników.