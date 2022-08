Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Droższe parkowanie w Kołobrzegu. We wtorek wszedł w życie nowy cennik w miejscowych strefach płatnego parkowania.

Uchwałę w sprawie nowych cen kołobrzescy radni przegłosowali jeszcze w lipcu, ale dopiero od teraz kierowcy muszą wrzucać do parkometrów większe kwoty. Ceny w zależności od części miasta i długości postoju poszły w górę od 50 do 90 groszy na godzinę. Przykładowo pierwsze 60 minut w strefie "A" kosztuje już nie 3,9 zł, a 4,5 zł.



Jak na podwyżki zareagowali kierowcy?



- Nie jest tak źle. - Według mnie jest drogie. - Kiedy pracuję, to muszę parkować w porcie w strefie "A" i czasami wychodzi mi 20-30 zł za cały dzień. - Mieszkańcy powinni mieć taniej - mówią kierowcy.



Na dotychczasowym poziomie 60 złotych utrzymana została natomiast cena abonamentów. Zmianą jest jednak to, że miesięczny postój w tej cenie mogą wykupić jedynie właściciele pojazdu posiadający Kołobrzeską Kartę Mieszkańca.