Wojewoda: sytuacja na Odrze stabilizuje się

Sytuacja na Odrze w rejonie Szczecina stabilizuje się, ale wciąż mamy zbyt niski poziom tlenu w wodzie - poinformował, we wtorek podczas konferencji prasowej, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

- Wczoraj mieliśmy lepszą sytuację, dzisiaj jest znowu w niektórych miejscach trochę gorzej. Jednak generalnie na pewno mamy lepsze wiadomości niż jeszcze dwa, trzy czy cztery dni temu. Od wczoraj obserwujemy ustabilizowanie się tych wyników, jeżeli chodzi o poziom tlenu w Odrze. Szczególnie tutaj w Szczecinie, właśnie przy tym moście, na którym się znajdujemy. Natomiast dalej te wyniki są dalekie od takich, które chcielibyśmy obserwować - mówił wojewoda.Wojewoda Zachodniopomorski dodał, że wciąż z Odry wyławiane są martwe ryby: - To jest zadanie wciąż tutaj na terenie Szczecina trudne, dlatego że zapory, które bardzo dobrze sprawdzały się na tym górnym odcinku rzeki, a więc na południu, tutaj w kanałach nie spełniają już aż tak wielkiej roli. Oczywiście, my je utrzymujemy, bo one nadal są potrzebne, ale tutaj w Szczecinie jest też potrzebna praca po prostu z łodzi - z podbierakami, tak aby wybierać te ryby z toni wody, z zarośli, z zaułów i to jest nieustannie robione - przekonywał Bogucki.Do wczoraj, służby przekazały do utylizacji 134 tony martwych ryb i mięczaków.