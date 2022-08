"To poruszający obraz wojny w oczach dzieci" - tak o wystawie, która zostanie otwarta dziś na Jasnych Błoniach mówi prof. Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.

„Mamo, ja nie chcę wojny” - to wystawa prac polskich dzieci wykonanych w 1946 roku i ukraińskich - w 2022.- Wojna w oczach dzieci wygląda zawsze tak samo - dodaje dyrektor Krzysztof Kowalczyk. - Mimo upływu lat, te obrazy z drugiej wojny światowej czy agresji Rosji na Ukrainę są podobne. Tam są pokazane naloty bombowe, ostrzały artyleryjskie, jest śmierć rodziców, ukrywanie się w schronie. Jest ból i rozpacz, ale też nadzieja na to, że nastanie pokój.Ekspozycje składa się z 30 plansz. Będzie można oglądać je od środy do 23 września przy fontannie na Jasnych Błoniach.