Pościg za pijanym radnym w Rewalu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wymusił pierwszeństwo na policyjnym radiowozie, a gdy funkcjonariusze usiłowali go zatrzymać - wysiadł z auta i zaczął uciekać. To miejski radny Rewala, 61-letni Andrzej B.

Podczas pościgu funkcjonariusze doprowadzając do kolizji zablokowali auto - mówi podkomisarz Zbigniew Frąckiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.



- Wpierw wymusił pierwszeństwo na nieoznakowanym radiowozie na skrzyżowaniu. Później nie zatrzymał się do kontroli i podjął próbę ucieczki kilkoma ulicami - mówi Frąckiewicz.



Gdy funkcjonariusze zablokowali auto radnego, Andrzej B. otworzył drzwi auta i rzucił się do ucieczki.



Mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu - mówi podkomisarz Zbigniew Frąckiewicz.



- Po krótkim pieszym pościgu został obezwładniony. Podczas wykonywanych czynności i badaniu policyjnym alkomatem okazało się, że kierujący ma w wydychanym powietrzu ponad pół promila. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie w Gryficach - mówi Frąckiewicz.



Radny usłyszał zarzuty nie zatrzymania się do policyjnej kontroli i jazdy pod wpływem alkoholu.