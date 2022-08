Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

O tytuł polskiej stolicy recyclingu walczy Stargard. To konkurs, w którym miasta rywalizują o to, któremu z nich uda się oddać do powtórnego użytku więcej elektroodpadów.

Chodzi o taki sprzęt jak zmywarki, lodówki, pralki czy telewizory.



Urzędnicy zachęcają, aby odstawiać je w specjalnych miejscach odbioru lub zamówić ich zabranie.



Zwycięskie miasto dostanie 50 tysięcy złotych, które będzie można przeznaczyć na potrzeby szkół. Zbiórka potrwa do 30 listopada.