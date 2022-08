Szczecin zaśpiewa polskie pieśni patriotyczne

Fot. Łukasz Rabikowski/Archiwum

Wydarzenie od 19 lat odbywa się na pl. Lotników. Tak będzie również w tym roku.

Początek wspólnego śpiewania w niedzielę o godz. 17:00. Partnerem tegorocznej edycji jest Radio Szczecin.



Ufundowaliśmy nagrody do konkursu historycznego, który odbędzie się w trakcie śpiewania.

Tak jak co roku, każdy z uczestników otrzyma śpiewnik - mówi pomysłodawca poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.



- Dlatego, że samo śpiewanie jest rzeczą miłą, niektóre z tych pieśni znamy niemal od wieków. Są wręcz - można by powiedzieć - przebojami, a więc ich popularność zrodziła się wśród społeczeństwa. Na pewno wszyscy lubią śpiewać choćby - "Ułani, Ułani - malowane dzieci..." czy "Piechota, ta szara piechota" - dodaje Dobrzyński.



Co roku w wydarzeniu na pl. Lotników bierze udział kilkaset osób.