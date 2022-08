Co robić nad morzem, gdy brak słońca?

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Słoneczny sierpień sprawił, że turyści wypoczywający nad Bałtykiem niemal każdego dnia oblegali nadmorskie plaże. Jak przyjezdni spędzają jednak czas, gdy pogoda nie sprzyja wylegiwaniu się na piasku?

Kapryśna pogoda sprawiła, że w środę plażowanie nie jest pierwszym wyborem turystów na spędzenie wolnego czasu. Oblegane są natomiast kołobrzeskie baseny, a chętnych nie brakuje także do odwiedzenia Muzeum Oręża Polskiego czy oceanarium.



Turyści napotkani w okolicach kołobrzeskiego portu opowiedzieli, co robią, gdy pogoda nie zachęca do plażowania: - W katedrze byliśmy, jest gdzie spacerować, dużo terenów spacerowych. - Statkiem dzisiaj płynęliśmy. - Na razie sobie spacerujemy, delektujemy się tutaj powietrzem. - Jeszcze idziemy na rynek, będziemy tutaj chodzić i zwiedzać.



Okazuje się więc, że pomimo szeregu atrakcji, jakie proponuje miasto, najpopularniejsze wciąż jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Szansa na plażowanie powinna pojawić się już w czwartek.