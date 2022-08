"Problemy" z sygnalizacją na przejeździe kolejowym przy ul. Pokoju

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sygnalizator zabraniał kierowcom wjazdu na tory, mimo, że żaden pociąg nie nadjeżdżał.

Taka sytuacja miała miejsce przed przejazdem kolejowym u zbiegu ulic: Pokoju i Świętojańskiej w Szczecinie. Zdaniem naszego słuchacza, to nie zdarzyło się po raz pierwszy.



- Cyklicznie tam są uszkodzone te światła. Sygnalizator sygnalizuje, że będzie jechał pociąg, a nic takiego się nie dzieje. Dobre pięć minut staliśmy na przejeździe, aż w końcu wszystkie samochody ruszyły - mówi słuchacz.



Radosław Śledziński z Polskich Linii Kolejowych wyjaśnia, że sytuacja przedstawiona przez naszego słuchacza spowodowana była "krótkotrwałym testowaniem działania urządzenia na przejściu kolejowym".



- W tej sytuacji nie doszło do usterki, było to rutynowe działanie i testowanie tych urządzeń, czy rzeczywiście wszystko działa tak, jak należy - mówi Śledziński.



Telefon w tej sprawie dostaliśmy od słuchacza na nasz czujny numer 510-777-222.