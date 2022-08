Finał największych amatorskich zawodów golfistów startuje w Binowie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wraca krajowy finał największych zawodów golfistów amatorów - World Amateur Golfers Championship. To trzy dni zmagań, które mają na celu wyłonić siedmioosobowy zespół, który będzie reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej.

W turnieju jedną z grup startujących to celebryci. W tym roku udział weźmie m.in. Jerzy Dudek, Mariusz Czerkawski czy Marcin Wójcik.



Zwycięzcy cyklu, który wystartował w czwartek o godz. 8, polecą na światowy finał do Malezji - mówi Sławomir Piński, dyrektor turnieju.



- Według mnie jest to najbardziej prestiżowa i największa amatorska impreza, bo jest 18 turniejów eliminacyjnych, gra blisko 1000 osób z całej Polski. Turniej charakteryzuje się tym, wszyscy gracze są podzieleni na sześć grup handicapowych, czyli każdy rywalizuje mniej więcej z takimi zawodnikami, którzy graja na podobnym poziomie - mówi Piński.



W tym roku do finału dostało się 225 zawodników. W sobotę 40 procent z nich powalczy o wyjazd do Malezji.



World Amateur Golfers Championship rozgrywany jest na polach golfowych w Binowie i Modrym Lesie.