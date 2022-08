CBA w akcji. Wniosek o areszt dla wiceburmistrza Nowogardu

Jarosław H. pełni funkcję wiceburmistrza od roku. Rekomendował go na to stanowisko burmistrz Robert Czapla. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokuratura Regionalna w Szczecinie wystąpiła o areszt wobec wiceburmistrza Nowogardu. We wtorek zatrzymali go funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jak informuje prokurator Marcin Lorenc, podejrzany Jarosław H. usłyszał już zarzuty korupcyjne.- Prokurator po przeprowadzeniu czynności z podejrzanym zdecydował o złożeniu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Wniosek wpłynął do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże-Zachód - poinformował prokurator Lorenc.Jarosław H. pełni funkcję wiceburmistrza od roku. Rekomendował go na to stanowisko burmistrz Robert Czapla.- Wniosek dotyczy dwóch zarzutów o charakterze korupcyjnym; żądania korzyści o charakterze osobistym, a w rezultacie przyjęcia korzyści o charakterze majątkowym, przyjęcia drugiej korzyści o charakterze osobistym jak również zarzut posiadania bez zezwolenia amunicji do broni palnej - dodał Lorenc.Burmistrz Robert Czapla nie znalazł czasu, aby porozmawiać z Radiem Szczecin na temat korupcyjnych zarzutów wobec swojego zastępcy.