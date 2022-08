Lekarze apelują o szczepienie się przeciwko grypie

Lekarze ze szpitala na Pomorzanach w Szczecinie zachęcają do szczepienia się przeciwko grypie.

Sezon zachorowań zbliża się wielkimi krokami, a teraz jest najlepszy czas, by przyjąć preparat. By przekonać jak ważna to sprawa nagrali film, który szpital opublikował w swoich mediach społecznościowych - Jesień, wczesna zima i wiosna to idealny czas, żeby grypa się wylęgała. Na grypę zapada dużo więcej osób niż na koronawirusa i tego właśnie się obawiamy. Dlatego warto się zaszczepić przeciwko grypie - apelowała Magda Wiśniewska, zastępca dyrektora szpitala.Szczepionki przeciw grypie są już w aptekach. w sprzedaży są szczepionki jednego z głównych producentów, szczepionka przeciw grypie jest bezpłatna dla kobiet w ciąży i seniorów 75 plus. W tym sezonie jesienno-zimowym na polski rynek mają trafić 2 miliony szczepionek przeciwko grypie.W ubiegłym roku zaszczepiło się 7 procent naszej populacji. Odnotowano ponad 2 miliony 400 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.