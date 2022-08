Wycieńczony łabędź trafił do Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Warnowie. źródło: https://www.facebook.com/ospkolczewo Wycieńczony łabędź trafił do Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Warnowie. źródło: https://www.facebook.com/ospkolczewo Wycieńczony łabędź trafił do Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Warnowie. źródło: https://www.facebook.com/ospkolczewo Wycieńczony łabędź trafił do Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Warnowie. źródło: https://www.facebook.com/ospkolczewo Wycieńczony łabędź trafił do Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Warnowie. źródło: https://www.facebook.com/ospkolczewo

Psy zaatakowały małego łabędzia, uratowali go strażacy. Do zdarzenia doszło we wtorek w Wisełce. Zgłoszenie otrzymali strażacy z OSP Kołczewo.

Zwierzę po tym, jak zaatakowały go psy było ranne i bezwładnie utrzymywało się na powierzchni wody. Druhowie wydostali ptaka na brzeg.



Wycieńczony łabędź trafił do Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Warnowie.