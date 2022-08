Wiceburmistrz Nowogardu domagał się korzyści osobistej w postaci seksu

Zastępca burmistrza Nowogardu Jarosław H. został zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy CBA, a dziś Prokuratura Regionalna w Szczecinie wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec niego trzymiesięcznego aresztu. źródło: http://nowogard.pl

Zastępca burmistrza Nowogardu, Jarosław H. został zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy CBA, a dziś Prokuratura Regionalna w Szczecinie wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Śledczy przedstawili mu dwa zarzuty o charakterze korupcyjnym: żądanie korzyści osobistej i przyjęcia korzyści osobistej.Nieoficjalnie Radio Szczecin ustaliło, że chodziło o korzyści osobiste w postaci usługi seksualnej, czego podejrzany domagał się od dwóch kobiet. Wykonywały one w ramach wyroku karę w postaci prac społecznych na rzecz gminy Nowogard.Jarosław H. domagał się seksu od skazanych kobiet, za zamian za niewykonywanie prac społecznych na rzecz gminy.