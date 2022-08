Projekt wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych przez katastrofę ekologiczną na Odrze

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Rada Ministrów przyjmie dziś projekt wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych przez katastrofę ekologiczną na Odrze.

Pomoc ma objąć firmy, których działalność związana jest z Odrą, które poniosły konkretne straty przez pomór ryb. Trzeba będzie np. wykazać, że w sierpniu w firmie obroty spadły o połowę w porównaniu do poprzednich miesięcy. Ze wstępnych dokumentów wynika, że ZUS będzie wypłacał jednorazowe świadczenie w wysokości ok. 3 tys. złotych na pracownika.



Od końca lipca w Odrze na odcinku od Oławy obserwowany był pomór ryb. W ostatnich tygodniach w trzech województwach wprowadzono zakaz wstępu do Odry. Straty ponieśli rolnicy, rybacy i restauracje prowadzące działalność przy rzece.



Szczegóły ministrowie mają przekazać jutro.