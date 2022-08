Świnoujście. Nowa droga do Fortu Gerharda i latarni morskiej

Już w przyszłym roku do Latarni Morskiej i Fortu Gerharda dojedziemy zupełnie inną trasą. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Już w przyszłym roku do Latarni Morskiej i Fortu Gerharda dojedziemy zupełnie inną trasą. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

23 mln zł - tyle kosztowała będzie nowa droga prowadząca do świnoujskich zabytków. Już w przyszłym roku do Latarni Morskiej i Fortu Gerharda dojedziemy zupełnie inną trasą.

Koszt budowy pokryje Spółka GazSystem, która ze względów bezpieczeństwa zamknie dotychczasowy przejazd.



Półtora roku trwał spór między samorządem Świnoujścia a spółką GazSystem o to, kto i na czyj koszt wybuduje drogę do zabytków o nowym, bezpiecznym przebiegu. Dziś sprawa jest jasna - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.



- Miasto uzyska nową drogę o długości ok. dwóch kilometrów. Bedzie jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa. Wybuduje ją GazSystem i przekaże Miastu - zapowiedział.



Nowa droga ma prowadzić z centrum dzielnicy Warszów - ul. Barlickiego, do Latarni - dodaje Piotr Piwowarczyk z Fortu Gerharda.



- Bardzo cieszymy się, że po tak długim czasie będziemy mieli nową drogę do Fortu Gerharda i do latarni morskiej. Szczególnie ważny jest parking; wskazano już lokalizację. Bez niego i bez normalnej infrastruktury tak duże atrakcje turystyczne nie mogą funkcjonować - zaznaczył.



Inwestycja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.