Wielopoziomowy parking w kołobrzeskim porcie

Fot. Urząd Miasta Kołobrzeg

Kierowcy, którzy choć raz przejeżdżali w okolicach kołobrzeskiego portu wiedzą, jak dużym wyzwaniem jest znalezienie w okolicy wolnego miejsca parkingowego. Zarząd Portu Morskiego ma jednak plan, jak w przyszłości rozwiązać ten problem.

Trzy oferty wpłynęły do kołobrzeskiego Zarządu Portu Morskiego w przetargu na wybudowanie i prowadzenie wielopoziomowego parkingu. Spółka poszukuje dzierżawcy, który przejmie teren i wybuduje na nim parking na około 400 miejsc, który ma zaspokoić potrzeby nie tylko portu, ale też znajdujących się w pobliżu nieruchomości.



Artur Lijewski, prezes Zarządu Portu Morskiego mówi, że inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy.



- Pierwszy, to budowa parkingu wielopoziomowego z magazynami, które będą wykorzystywane pod potrzeby portu. Na terenie portu dziś stacjonuje ponad 200 samochodów - powiedział.



Projekt przewiduje też zagospodarowanie na nowo punktów handlowych, znajdujących się na terenach portowych.



Obecnie miejska spółka analizuje przedstawione oferty, a wykonawcę inwestycji poznamy we wrześniu. Prace powinny ruszyć w przyszłym roku, a dodatkowych miejsc parkingowych w okolicach kołobrzeskiego portu należy spodziewać się przed sezonem letnim 2024.