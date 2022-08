Modernizacja alei Fałata

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Do końca listopada ma być gotowy projekt modernizacji al. Fałata - zapowiadają szczecińscy urzędnicy. Chodzi o odcinek od ul. Piotra Skargi do amfiteatru.

Aleja ma nawierzchnię mineralną i wymaga remontu od kilku lat - w wielu miejscach są ubytki, lub wystające studzienki kanalizacyjne, rowerzyści narzekają na nierówną nawierzchnię wręcz uniemożliwiająca jazdę.



Zdajemy sobie z tego sprawę - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Andrzej Kus.



- Obecna nawierzchnia nie wygląda fajnie, nie jest do końca bezpieczna, na pewno wymaga remontu - powiedział.



Bedą zmiany - dodał Andrzej Kus.



- Będzie wydzielony pas rowerowy, będzie mała architektura. Prace projektowe potrwają trochę dłużej, bo mamy do czynienia z obiektem pod opieką konserwatora zabytków - dodał.



Gdy będzie gotowy projekt miast ogłosi przetarg. Na razie koszty remontu nie są znane, na pewno będzie to co najmniej kilka milionów zł.