Memoriał Wiesława Maniaka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Byli medaliści igrzysk olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy, wspaniała atmosfera na trybunach i kilka niezłych wyników - lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka w Szczecinie można śmiało uznać za udany.

Nie zawiedli także szczecińscy lekkoatleci z których najlepiej spisał się Przemysław Słowikowski. Zawodnik MKL Szczecin, brązowy medalista zakończonych w niedzielę w Monachium Mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 metrów był najlepszy w swojej serii biegu na 200 metrów.Przemysław Słowikowski wynikiem 20 sekund i 27 setnych ustanowił także nowy rekord życiowy i uzyskał czwarty wynik w historii polskiej lekkoatletyki na tym dystansie.- Jestem również zaskoczony: ścisła czołówka biegu na 200 metrów w historii Polski. Jest to dla mnie olbrzymie zaskoczenie, zupełnie się tego nie spodziewałem. Ale może to 200 metrów pokazało, że jestem we wspaniałej dyspozycji. To mój pierwszy występ na 200 metrów od 4 lat. Dzisiaj udało się w końcu to zaliczyć i jest nowy rekord życiowy poprawiony o pół sekundy - powiedział.Szybszy od Przemysława Słowikowskiego w biegu na 200 metrów był Kubańczyk Reynier Mena, który swoją serię wygrał z wynikiem 19.95. Mena zwyciężył także w Memoriałowej konkurencji dwuboju sprinterskim mężczyzn.Dwubój sprinterski kobiet, na który składały się wyniki biegów na 100 i 200 metrów wygrała Amerykanka Kiara Parker.