Dzisiaj rozpoczyna się wypłata 14. emerytur. Świadczenie w pełnej wysokości 1338 złotych i 44 groszy brutto, czyli niecałych 1218 złotych netto, trafi do 7,7 miliona polskich emerytów.

Łącznie dodatek trafi do około 9 milionów osób. Zapytaliśmy szczecińskich emerytów na co przeznaczą przyznane im pieniądze- Na remont czekam. Chciałabym także żaluzje kupić nowe. - Chcę pomóc wnukom. - Teraz na więcej nas stać, nawet przy tej drożyźnie. Zdecydowanie. - Prawica doszła do władzy, obiecała to w czasie poprzedniej kampanii wyborczej i tak się stało - odpowiadali emeryci.14. emerytury będą wypłacane automatycznie - nie trzeba będzie składać żadnych wniosków.