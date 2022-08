Zabił przed nocnym klubem. Jest akt oskarżenia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pobił mężczyznę przed klubem, teraz stanie przed sądem. Grozi mu dożywocie.

Szczecińska prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w kwietniu na Deptaku Bogusława w Szczecinie.



Mężczyźni bawili się na tej samej imprezie, w pewnym momencie doszło między nimi do kłótni i szamotaniny. 25-latek uderzył pokrzywdzonego kilka razy w szyję.



Mężczyzna upadł na ziemię. Na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze udzielili pomocy, po czym wezwali pogotowie. Mimo reanimacji, nie udało się uratować pobitego mężczyzny.



Sprawca trafił do aresztu tymczasowego. Usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.



Podejrzany nie był wcześniej karany sądownie. Grozi mu teraz nawet dożywocie.