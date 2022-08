Obudźmy razem małego Kornela!

To był nieszczęśliwy wypadek, który zmienił wszystko. Teraz 5-letni Kornel ze Szczecina, który doznał poważnego urazu mózgu potrzebuje kosztownej rehabilitacji.

Chłopiec leży w szpitalu. Rodzina chłopca na jego leczenie zbiera pieniądze w Internecie.Wypadek wydarzył się 12 sierpnia. Rodzina jechała na wakacje. Stali w korku, w pewnym momencie w ich samochód od tyłu uderzył drugi pojazd. Starszy z dwójki dzieci - Marcel doznał urazu żuchwy, konieczna była operacja. Drugi Kornel mocno uderzył się w głowę. Lekarze zdiagnozowali rozlany aksonalny uraz mózgu. Chłopiec jest w śpiączce. Pomału robi postępy, ale na rehabilitację chłopca potrzebne są pieniądze.Rodzina Kornela założyła zbiórkę na portalu zrzutka.pl . Chcą uzbierać 250 tysięcy złotych, by walczyć o powrót do normalnego życia ich dziecka.Jak piszą rodzice chłopca: "Bardzo prosimy o wsparcie. Do momentu wypadku nie prosiliśmy o pomoc, ciężko pracowaliśmy. Staraliśmy się pomagać innym. Dziś jesteśmy w niezwykle trudnej sytuacji i każda darowizna od Państwa będzie ogromnym wsparciem dla nas."