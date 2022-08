Wiceburmistrz Nowogardu trafi do aresztu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Sąd Rejonowy w Szczecinie zdecydował, że zastępca burmistrza Nowogardu Jarosław H. najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Jarosław H., został zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy CBA. W środę Prokuratura Regionalna w Szczecinie wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Śledczy przedstawili mu dwa zarzuty o charakterze korupcyjnym.- Wniosek dotyczy dwóch zarzutów o charakterze korupcyjnym, tzn. żądania korzyści o charakterze osobistym, a w rezultacie przyjęcia korzyści o charakterze majątkowym, przyjęcia drugiej korzyści o charakterze osobistym, jak również zarzut posiadania bez zezwolenia amunicji do broni palnej - mówił prokurator Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.Jak ustaliło nieoficjalnie Radio Szczecin, chodzi o propozycje, jakie wiceburmistrz miał składać skazanym, które w ramach kary miały wykonywać prace społeczne na rzecz gminy. W zamian za seks miały one zostać z prac zwolnione. Jedna z kobiet miała przystać na taki układ.W posiedzeniu aresztowanym brał udział prokurator Sławomir Szulc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.- Sąd uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od daty zatrzymania, wobec pana Jarosława H., podejrzanego o popełnienie trzech czynów zabronionych, związanych ze sprawowaniem funkcji zastępcy burmistrza Nowogardu - mówi Szulc.Szulc tłumaczy, dlaczego wnioskował o areszt dla zastępcy burmistrza Nowogardu.- Wystąpiła przesłanka ogólna, czyli wysokie prawdopodobieństwo popełnienia wszystkich trzech zarzucanych podejrzanemu czynów. I dwie przesłanki szczególne, czyli obawa wpływania w bezprawny sposób na prowadzone postępowanie, chociażby poprzez wykorzystywanie zajmowanego stanowiska. I po wtóre, realna, surowa kara, która może spowodować sytuację podejmowania przez niego prób ukrywania się lub ucieczki - mówi prokurator Szulc.Wiceburmistrz nie przyznaje się do winy, podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania wyjaśnień. Jarosławowi H. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.