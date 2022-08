ZDiTM sprawdzi przyczynę podtopień w Zdrojach

Będzie interwencja Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w sprawie zalewanych posesji przy ulicy Batalionów Chłopskich.

Na naszej antenie mieszkańcy Zdrojów sugerowali, że jedną z przyczyn podtopień może być niewłaściwie wykonana przebudowa drogi.Zdaniem rzecznika ZDiTM-u, Hanny Pieczyńskiej, przyczyn zalań - w tym przypadku - raczej należy szukać gdzie indziej. - Trzeba sprawdzić, jak to wygląda. Natomiast ten czas, w którym pojawiły się problemy mieszkańców nie jest zbieżny z tymi pracami, które my przeprowadzaliśmy. Nie można więc mówić, że wymiana nakładki spowodowała, że te posesje są zalewane. Służby - a przede wszystkim ZWiK - sprawdzi co się wydarzyło w tym miejscu.Przypomnijmy, że problem zalewanych posesji pojawił się w tym roku i dotyczy kilkunastu mieszkańców ulicy Batalionów Cłopskich.