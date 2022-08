Nowoczesny wóz strażacki będzie jeździł do akcji w świnoujskim tunelu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dokładnie 1 mln 137 tys. zł kosztował wóz strażacki, który w przyszłości będzie wyjeżdżał do akcji w świnoujskim tunelu. Strażacy zaprezentowali sprzęt w jaki jest wyposażony.

Głównym atutem nowej jednostki są elektryczne urządzenia, które nie tylko mają nieograniczony zasięg, ale pracują także pod wodą.- Ten samochód ratowniczo-gaśniczy ma na swoim wyposażeniu 3 m3 wody i autopompę o wydajności 30 hektolitrów na minutę. Jest też sprzęt hydrauliczny o zasilaniu elektrycznym, co jest bardzo pomocne w działach o utrudnionym dostępie - kapitan Paweł Piorun, rzecznik prasowy komendanta PSP w Świnoujściu.- Jest to sprzęt bardzo potrzebny dla miasta. Nie tylko jako wóz przeciwpożarowy, ale przede wszystkim ze względu na narzędzia jakie posiada i system napędzania. Wkrótce będziemy mogli nim jeździć do tunelu - mówi Robert Karelus, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego w Świnoujściu.- Samochodem na akcje wyjeżdżaliśmy już ok. 40 razy. Jeszcze ten wspaniały elektryczny sprzęt nie musiał być na całe szczęście użyty, ale działamy i cieszymy się z tego samochodu - mówi Tomasz Wojciechowski, zastępca komendanta miejskiego PSP w Świnoujściu.Strażacy część budżetu na kupno sprzętu pozyskali z Funduszu Ochrony Środowiska. Miasto zakup dofinansowało w kwocie 260 tys. zł.