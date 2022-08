Kolejna termomodernizacja budynków straży pożarnej w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Straż pożarna w Myśliborzu i Dębnie dostały pieniądze na termomodernizację swoich budynków. 250 tysięcy złotych przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Co się zmieni, mówi Marek Subocz, prezes Funduszu.



- Przede wszystkim te środki pozwolą na to, aby Państwowa Straż Pożarna w Myśliborzu mogła zaoszczędzić na zużyciu energii. Również ten efekt ekologiczny zostanie osiągnięty, czyli zostanie zmniejszona emisja CO2. Możemy dzisiaj podpisać tę umowę, że te prace idą bardzo szybko - mówi Subocz.



Poprawiły nam się warunki pracy - zaznacza młodszy ogniomistrz Paweł Pikosz z PSP w Myśliborzu.



- Na pewno jest ten lepszy relaks. W lato mieliśmy tutaj skwar, bo słońce świeciło i było w pokojach bardzo gorąco. Teraz mamy luksus położyć się i odpocząć w klimatyzowanych pomieszczeniach, co jest bardzo dobre dla naszego organizmu. Wracając z akacji musimy też wypocząć - mówi Pikosz.



Koszt inwestycji to prawie 7 milionów złotych. Prace termomodernizacyjne potrwają do końca roku.