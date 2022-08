Senior i smartfon. Będą warsztaty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jak zainstalować i odinstalować aplikację, jak porozumieć się z rodziną i znajomymi za pomocą mediów społecznościowych i nie tylko - tego będą uczyć się szczecińscy seniorzy podczas warsztatów z obsługi smartfona.

- Program przewiduje aplikacje rozrywkowe, edukacyjne i rządowe plus bezpieczeństwo korzystania oraz umiejętność weryfikowania informacji. To jest element edukacji medialnej; żeby umieć mądrze korzystać z zasobów sieci - wyliczała Kamila Pszenna.



Seria spotkań ze starszymi osobami została zaplanowana w ramach drugiej edycji Tygodnia Inicjatyw Senioralnych. Chcemy się usamodzielnić i sami poznać możliwości naszych telefonów - mówią uczestnicy zajęć.- Mam problemy z telefonem. Chciałabym się zapoznać z opcjami i możliwościami. - Chcielibyśmy sami wykonać różne rzeczy z telefonem i nie korzystać z pomocy dzieci i wnuków. Interesuje nas jak zrobić podkład muzyczny do zdjęć... - mówiły seniorki.Zależy nam żeby seniorzy czuli się pewnie i bezpiecznie korzystając ze swoich smartfonów - wyjaśnia Kamila Pszenna ze Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie.Regularne zajęcia z nauki obsługi telefonu potrwają do grudnia. Różnego rodzaju wydarzenia i warsztaty dla seniorów potrwają do niedzieli.