Kosztowne loty posłów opozycji z regionu

Blisko 10 milionów złotych kosztowały budżet państwa przeloty parlamentarzystów obecnej kadencji. Liderami są posłowie opozycji z naszego regionu.

Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej skorzystał ze służbowego lotu 273 razy, kosztowało to blisko 160 tys. zł. Tuż za nim jest Sławomir Nitras, też z KO, który samolot wybrał 262 razy za blisko 155 tys. zł.



W sumie w czołowej dziesiątce jest dwóch posłów Zjednoczonej Prawicy, reszta to opozycja, m.in. Jarosław Rzepa z Koalicji Polskiej z 240 lotami oraz Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, który skorzystał z podniebnej podróży 201 razy.



Zestawienie przygotowane przez Kancelarię Sejmu obejmuje okres od 12 listopada 2019 roku, do 30 czerwca tego roku.