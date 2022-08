Wojewoda zachodniopomorski: Odra wraca do gry

Zakaz korzystania z wód Odry przedłużony i ma obowiązywać do odwołania - taką decyzję podjął dziś wojewoda zachodniopomorski.

Zbigniew Bogucki jednocześnie zniósł zakaz dot. Zalewu Szczecińskiego - można z nich korzystać na północ od wyspy Wielki Karw. Zakaz będzie zniesiony od godz. 24. Wodę badaliśmy tam codziennie - poinformował wojewoda.- W ogóle nie obserwowaliśmy tych parametrów chemicznych wody, które były obserwowane w wodzie, która napływała z południa, tzn. wysoko tlen, wysokie pH, wysoka przewodność, duża ilość soli. Poza tym nie obserwujemy śnięcia ryb w tym obszarze - mówił wojewoda Bogucki.Polepsza się sytuacja jest w okolicach Szczecina, ale jest ona nadal trudna.- Polepszają się warunki tlenowe - to raz. Polepsza się kwestia, jeżeli chodzi o ilość śniętych ryb w Odrze, bo jest ich coraz mniej. Ostatnie trzy transporty: 28 ton, 20 ton i ostatni: 11 ton - wyliczał.W sumie w województwie wyłowiono już 160 ton śniętych ryb. Rozważałem natomiast zniesienie zakazu od granicy województwa do Widuchowej, wodę musimy tam jednak przebadać pod kątem obecności szkodliwych bakterii - dodał Zbigniew Bogucki.- Tam nie obserwujemy już śniętych ryb. Parametry chemiczne wody właściwie wróciły do normy, ale dalej na tamtym odcinku rzeki obserwujemy dużo zawiesiny, czyli fitoplanktonu - dodał wojewoda Bogucki.Badania mają być przeprowadzone w najbliższych dniach. Zakaz dot. m.in. spożywania i wchodzenia do wody, oraz połowów ryb.