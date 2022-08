Dzieci z gminy Recz otrzymały komputery [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Kolejne laptopy trafiły do najmłodszych w regionie - to w ramach rządowego wsparcia dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów. Tym razem sprzęt otrzymali uczniowie z gminy Recz.

W sumie to 282 laptopy z oprogramowaniem - wartość sprzętu to ponad 500 tysięcy złotych. Pierwsi uczniowie odebrali już swoje komputery. Wśród nich między innymi Natalia Piesyk z technikum handlowego w Choszczenie.



- Bardzo się cieszę, bo pomoże nam w wielu rzeczach, głównie szkolnych. Do wykonywania zadań, przyswajania wiedzy. Uważam, że pomoże mi otworzyć się na świat - mówi uczennica.



To spore odciążenie dla biedniejszych samorządów - mówi Wiesław Łoński, burmistrz Recza.



- Jest dużym wsparciem dla nas, dla samorządu, żeby te miejscowości, gdzie znajdowały się Państwowe Gospodarstwa Rolne, można było rozwijać - mówi Łoński.



W całym kraju do uczniów z rodzin byłych pracowników PGR-ów trafi ponad 215 tysięcy laptopów i komputerów stacjonarnych.