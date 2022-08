Wiceszef Wód Polskich: Powołaliśmy specjalny zespół ws. Odry

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Główna fala katastrofy ekologicznej na Odrze jest teraz na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Ekosystem rzeki należy odbudować. Powołaliśmy do tego specjalny zespół, który już nad tym pracuje - zapewnia Janusz Wrona, zastępca prezesa Wód Polskich.



- Odbudowa stanu (rzeki - przyp. red.) to nie jest prosta rzecz. Nie polega to na tym, że wrzucimy do niej tyle ryb, ile usnęło i to załatwi sprawę. Odbudowa Odry wymaga pracy naukowców oraz konkretnego projektu - podkreśla Wrona.



Wody Polskie pracują także nad wyjaśnianiem przyczyn zanieczyszczenia rzeki.



Zakaz korzystania z wód Odry został przedłużony i ma obowiązywać do odwołania - taką decyzję podjął w czwartek wojewoda zachodniopomorski.



W sumie w Zachodniopomorskiem wyłowiono już 160 ton śniętych ryb.