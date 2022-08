Galeria handlowa na Łasztowni? Spór w "RSnW"

Spór o galerię handlową na szczecińskiej Łasztowni. Według projektu planu zagospodarowania taki obiekt mógłby powstać na działce w pobliżu fabryki Gryf.

Zamiary takie skrytykował w naszej audycji "Radio Szczecin na Wieczór" radny klubu PiS Krzysztof Romianowski.- W mojej ocenie zepsułoby to urok tego miejsca. Wiele mówi się o tym, że Łasztownia ma być nowym sercem miasta. Stawianie tam galerii nie jest rozsądne. To miejsce powinno być atrakcyjne turystycznie, a nie handlowo - powiedział Romianowski.Podobnie uważa radna KO Dominika Jackowski.- Dziwi mnie, że miasto nie wyciąga żadnych wniosków z przeszłości - podkreśliła Jackowski.Inaczej o pomyśle wypowiadał się radny klubu Koalicja Samorządowa Mariusz Bagiński.- Dla mnie to jest wspaniałe miejsce, żeby takie coś powstało. Chodzi o to, żeby właściwie wkomponować takie centra handlowe, bo przecież podobne istnieją w naszym mieście partnerskim - Lubece. Znajduje się tam piękna starówka, wplecione są tam co rusz galerie handlowe i wszystko funkcjonuje - zaznaczył Bagiński.Projekt miejscowego planu zagospodarowania dot. m.in. Łasztowni jest udostępniony publicznie. Swoje uwagi można było składać do 24 sierpnia. Teraz projekt trafi pod obrady Rady Miasta.