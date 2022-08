Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Są chętni na budowę nowego torowiska w Szczecinie. Chodzi o rejony osiedla Krzekowo-Bezrzecze.

To oznacza, że oprócz części drogowej do ul. Sosabowskiego, wybudowane zostanie również torowisko, które połączy się z istniejącym na ul. Żołnierskiej. Trasa projektowanej drogi będzie rozpoczynała się od ronda Romera i zakończy się przy ul. Sosabowskiego. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie ulic: Żołnierskiej i Klonowica.



Trasa będzie przebiegała nowym śladem równolegle do ul. Szerokiej. Wybudowana zostanie droga dwupasmowa, dwukierunkowa do ulicy Sosabowskiego wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami. Rozbiórce ulegnie pętla Krzekowo, a obsługa linii będzie przejęta przez pętlę Szafera.



Do przetargu zgłosiły się cztery firmy - wszystkie przekraczają kwotę, którą miasto chce przeznaczyć na tę inwestycję. Trwa weryfikacja dokumentów i możliwości finansowych miasta.