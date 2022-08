"Wróciliśmy do łowienia po dwóch tygodniach przerwy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Ryby w Zalewie Szczecińskim przebadane, zdrowe - i rybacy wrócili do połowów - mówił o tym w naszej audycji "Aktywna Sobota" Jacek Kowalczyk z Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków. To podczas akcji "Wolin z rybą na talerzu", która odbyła się w sobotę na szczecińskiej Łasztowni.

- Od piątkowego poranka jest zgoda. Ryby są przebadane w każdym "wszerz i wzdłuż". W rybach zalewowych nie ma skażenia. To dobra informacja dla nas. Wróciliśmy do łowienia po dwóch tygodniach przerwy. Każdy sobie wyobraża, że ta ryba jest zatruta, a to nieprawda. Ja już zjadłem rybę z Zalewu Szczecińskiego - podkreślił Kowalczyk.



Studio "Aktywnej Soboty" Radia Szczecin znajdowało się na Łasztowni, naszym gościem był między innymi multimedalista skoku o tyczce Piotr Lisek.