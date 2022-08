XXV Dni Kultury Ukraińskiej rozpoczęły się na Zamku w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Są koncerty i słodkości ale z powodu trwającej wojny, to inne święto niż w poprzednich latach. Niektórzy z plakatami oddają hołd rodakom.

- Tu jest nazwa naszej miejscowości z datą 29 lipca, kiedy została ostrzelana i mieszkańcy zostali zabici. - Czekam na wspaniały koncert, bo pochodzę z rodziny, która jest z tamtych stron. Sprzedajemy ciasto, domowe, na wojnę w Ukrainie - mówią uczestnicy. - Będziemy mówić o tym co się dzieje w Ukrainie. Jutrzejszy koncert będzie w hołdzie walczącej Ukrainie - mówi organizator.



W tym momencie trwa koncert Zespołu Pieśni i Tańca Narodowej gwardii Ukrainy oraz duetu Anielskie głosy. Jutro o 16-ej koncert pod hasłem "W hołdzie walczącej Ukrainie" - wystąpi sopranistka Tetiana Bilczak i tenor Ruslan Bilczak.



W niedzielę w południe wernisaż wystawy "Kijów- Odessa - Lwów 2022, niecodzienna codzienność". Zdjęcia członków tamtejszego związku artystów fotografików ukazujące życie mieszkańców trzech ważnych środków kraju, w czasie zbrojnego ataku Rosji, będzie można zobaczyć w holu wschodnim Zamku od soboty do 11 września.



To dwudniowe święto. W sobotę impreza potrwa do godziny 19. W niedzielę w godzinach 16-18.