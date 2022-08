Festyn lotniczy w Mirosławcu

Zdjęcie poglądowe. MiG-29 z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Fot. www.wikipedia.org / Łukasz Golowanow - Konflikty.pl

Niektórzy wrócili po latach, inni są tu na co dzień, ale wszystkich łączy jedno: lotnicza pasja. Na stadionie miejskim w Mirosławcu w powiecie wałeckim, odbywa się festyn na pożegnanie lata, połączony ze spotkaniem Braci Lotniczej.

Jak powiedział współorganizator festynu, prezes Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu Michał Wróblewski: lotnictwo związane jest z Mirosławcem od lat i przez te lata w Mirosławcu służyły tysiące ludzi.



- Lotnictwo w Mirosławcu jest od 1945 roku i trwa do dzisiaj. W tej chwili są bezzałogowe statki powietrzne, spotykamy się dla tej braci powietrznej, którzy przez wiele lat służyli w tej jednostce kultywowali tradycje lotnictwa - mówi Wróblewski.



Udział w festynie biorą też przedstawiciele 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Jak powiedział dowódca jednostki płk Marcin Szubiński, baza przygotowuje się właśnie do przyjęcia zakupionych przez polską armię tureckich bojowych “bezzałogowców”.



Festyn i spotkanie w Braci Lotniczej w Mirosławcu zorganizowano przy okazji przypadającego jutro Święta Lotnictwa Polskiego. Z tej okazji jeszcze w Szkole Podstawowej w Mirosławcu można oglądać też eksponaty zgromadzone w sali poświęconej historii lotnictwa. To zbiory Barbary i Tomasza Antochowskich.



Wystawę w Sali Historii Lotnictwa będzie można oglądać jeszcze jutro między 11.00 a 15.00 w Szkole Podstawowej w Mirosławcu.