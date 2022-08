Obwodnica Przecławia coraz bliżej

Trwają prace przy budowie obwodnicy Przecławia. Postęp inwestycji prezentuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

No obu jezdniach ułożono 5,2 km podbudowy bitumicznej. Realizowane są również pozostałe roboty w tym roboty ziemne na początkowym odcinku trasy.Długość obwodnicy ma wynieść 6,5 km. Jej trasa rozpocznie się od ronda Hakena i będzie biegła w kierunku południowo-zachodnim, omijając od wschodu miejscowości Przecław oraz Warzymice.W rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 13 z drogą do Siadła Górnego obwodnica wejdzie w korytarz istniejącej DK nr 13. W tym miejscu będzie zlokalizowane połączenie z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina. Dalej trasa skręci na południe, łącząc się z autostradą A6 poprzez nowy węzeł Kołbaskowo.W pełni gotową obwodnicą Przecławia i Warzymic pojedziemy pod koniec 2023 roku. Koszt inwestycji to ponad 180 mln złotych.